شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن رسمياً ضم على الملواني مهاجم بور فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي الإسماعيلي، بصفة رسمية، مع علي الملواني مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال الملواني في تصريحات للمركز الإعلامي عقب التعاقد معه، "الإسماعيلي نادٍ كبير ويتمني أى لاعب الانتماء له واللعب بقميصه".

وأضاف، "سأبذل قصاري جهدي من أجل أن أكون على قدر الثقة المأمولة ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار، جماهير الإسماعيلي تضرب دائما أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء وسنقاتل من أجل إعادة البسمة لهم".

وتابع، "الإسماعيلي يضم لاعبين على قدر كبير من الكفاءة ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الانتصارات وحصد مركز يليق بقيمة النادي".