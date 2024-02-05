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"الجوهرة الأوغندية".. الزمالك يعلن التعاقد مع ترافيس موتيابا رسميًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الزمالك، التعاقد بشكل رسمي مع الأوغندي ترافيس موتيابا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو لتقديم اللاعب الأوغندي وكتب: "الجوهرة الأوغندية ترافيس موتيابا زملكاوي".

وكان نادي الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية بشكل رسمي التعاقد مع 7 صفقات، وهم: عبدالله السعيد وناصر ماهر ومهاب ياسر والفلسطيني ياسر حمد ومحمد عاطف وسيف جعفر، وأخرهم الأوغندي ترافيس موتيابا.

وسوف يقوم الزمالك بقيد موتيابا في القائمة تحت السن كونه يبلغ 18 عامًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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