"الجوهرة الأوغندية".. الزمالك يعلن التعاقد مع ترافيس موتيابا رسميًا

وكان نادي الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية بشكل رسمي التعاقد مع 7 صفقات، وهم: عبدالله السعيد وناصر ماهر ومهاب ياسر والفلسطيني ياسر حمد ومحمد عاطف وسيف جعفر، وأخرهم الأوغندي ترافيس موتيابا.

محمد يوسف

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