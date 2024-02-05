"رواندي".. الخليج 365 يكشف طاقم تحكيم الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لمصراوي ، أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي أسندت، مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم رواندي، بقيادة صموئيل اوكيندا حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من ديواني موتياما حكم مساعد أول، وأريك مويجابا كمساعد ثانٍ، بالإضافة إلى رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

وأضاف المصدر أنه تقرر إقامة المباراة، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " 5 جويلية" بالعاصمة الجزائر.

وأدار الحكم الرواندي مباراتين خلال بطولة أمم أفريقيا الحالية، المقامة بدولة كوت ديفوار، بين غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، ومباراة ناميبيا ومالي، بالإضافة إلى تواجده كحكماً رابعاً في مباراتي موزمبيق وغانا والجزائر وأنجولا.