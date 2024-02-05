"عمل في السعودية والإمارات".. الخليج 365 يكشف بديل باتشيكو في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

اقترب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وكشف مصدر لمصراوي، أن الاتفاق مع المدير الفني الكرواتي، اقترب بشدة لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة لتوقيع العقود مع المدرب والإعلان بشكل رسمي.

وكان بيراميدز قد أعلن منذ قليل، توجيه الشكر للمدير الفني للفريق البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه المعاون.

وخاض المدرب الكرواتي العديد من التجارب في المنطقة العربية من قبل، حيث تولى قيادة كلا من النصر السعودي، بني ياس الإماراتي، بالإضافة إلى توليه القيادة الفنية للمنتخب السعودي.

وتولى باتشيكو القيادة الفنية لفريق بيراميدز منذ يناير من العام الماضي، خلفاً لليوناني تاكيس جونياس.