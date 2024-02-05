"أتمنى من الجميع تفهم موقفي".. سيف فاروق جعفر يعتذر لجمهور الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - نشر سيف فاروق جعفر رسالة اعتذار عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة إنستجرام، لجماهير نادي الزمالك، بعد عودته مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء.

وكتب سيف: "جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان أتشرف بوجودي مجددا بينكم وفي بيتي الأوحد نادي الزمالك، صاحب الفضل عليا بعد الله عَزَّ وَجَلَّ.

وأضاف: "أقدر جدا لحظات الغضب بسبب خروجي الذي لم يكن لي إرادة به مطلقا، رغم تمسكي بالبقاء لآخر لحظة لدعم فريقي، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وواصل: "لم أتردد لحظة في العودة لقلعتنا البيضاء فور إتاحة الفرصة".

واختتم: "أنا مشجع مثلكم للكيان الأبيض وأتمنى من الجميع تفهم موقفي وقبول أسفي واعتذاري لاستكمال المسيرة التي بدأتها طفلاً بتيشيرت الأبيض والخطين الحمر وإلي بطولات وألقاب جديدة نحصدها معا، عاش الزمالك، عاشت الجماهير العظيمة".

الجدير بالذكر أن سيف فاروق رحل عن الزمالك إلى نادي بيراميدز في بداية الموسم الجاري، لكنه عاد مرة أخرى للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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