شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضم 4 صفقات ويتخلى عن 3 لاعبين قبل نهاية الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة غداً، الثلاثاء، باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الماضى، ويستمر حتى 6 فبراير عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية. وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

ونجح مجلس إدارة النادى المصرى في ضم 4 صفقات بشكل رسمي حتى الآن وهم:

ـ صلاح محسن لمدة 3 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

ـ محمد طارق قادماً من الزمالك لمدة موسمين

ـ التونسي معتز زدام قادماً من الترجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

ـ حسين فيصل قادماً من سموحة لمدة 3 مواسم ونصف

وفي المقابل، وافق المصري على رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى الأهلي الليبي، كما وافق على إعارة حسام جريشة إلى سموحة لمدة موسم ونصف، وإعارة الكاميروني فرانك ايتوجا إلى نادى الجونة لمدة 6 أشهر.

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز يوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية يوم الخميس 8 فبريار بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثالث والرابع.. ينتهى القيد للأندية يوم الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.