شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة طلائع الجيش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الرباعي "فخر الدين بن يوسف وإيزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم" عن قائمة المصري لمباراته فى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، والتي تجمعه بطلائع الجيش في الرابعة والنصف عصر غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب.

وأكدت الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب فخر الدين بن يوسف إصابته بشد في سمانة القدم، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات عدم المجازفة بضم اللاعب للقائمة تحسبًا لتفاقم إصابته، على أن يخضع اللاعب لجلسات علاجية وبرنامج تأهيلي مكثف تمهيدا لعودته لتدريبات الفريق.

فيما يواصل الثلاثي إيزي إيميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم برامجهم التأهيلية لعلاج الأول من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة، والثاني من جزع في أربطة الركبة، فيما يواصل دغموم برنامجه التأهيلي المكثف وذلك بعد اجرائه لجراحة الرباط الصليبي قبل نحو خمسة أشهر.