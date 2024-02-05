شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مصريات يشاركن فى بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" جدول منافسات بطولة بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 9 لاعبات من مصر هن: نوران جوهر، منة حامد، فريدة محمد، هنا معتز، روان العربي، كنزي أيمن، ندى عباس، هيا علي، وندين شاهين.

من ناحية أخرى، ودعت روان العربي، لاعبة وادي دجلة، بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار، من الدور نصف النهائي.