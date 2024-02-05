شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية كابوس جديد يضرب الكرة المصرية.. صلاح وصفقة الأهلي أبرز الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أكثر من لاعب من نجوم الكرة المصرية لشبح الإصابات العضلية بشد فى الخلفية، والتي تعطل مسيرته وتبعده عن الساحرة المستديرة لفترة ليست قصيرة، وتحرم فرقهم من جهودهم، حيث يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية تختلف مدتها وفقا لحجم ودرجة الشد الذي يعاني منه اللاعب.

أكثر من لاعب طالته لعنة العضلة الخلفية، وأوقفت مسيرته بعض الشيء مع فريقه أو منتخب بلاده، وتؤثر بالسلب على جاهزية اللاعب الفنية في ظل ابتعاده لفترة عن الملاعب قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات ومن ثم الظهور في المباريات بشكل تدريجي حتى يستعيد جاهزيته الفنية وحساسية المباريات التي اكتسبها قبل الإصابة.

وأبرز اللاعبين الذين طالتهم لعنة الإصابة بشد فى العضلة الخلفية:

محمد صلاح

تعرض محمد صلاح، قائد منتخب مصر وليفربول، للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غانا فى ثاني جولات دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، ليخرج قبل نهاية الشوط الأول ويشارك بدلا منه مصطفى فتحي، وتسببت تلك الإصابة فى ابتعاده عن المشاركة مع الفراعنة قبل وداع البطولة عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح فى دور الـ16 للبطولة.

وسام أبو علي

تلقى الأهلي صدمة بعدما تعرض مهاجمه الجديد والصفقة التي أبرمها فى الميركاتو الشتوي وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مران فريقه الجمعة الماضي، وهو المران الذي تألق خلاله وسجل هاتريك، ولكن بعد نهاية المران اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية، وخضع للأشعة التي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى.

أحمد عبد القادر

رغم أن أحمد عبد القادر لم يكن فى أفضل حالاته منذ بداية الموسم، ولكن تلقى صدمة بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية قبل مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية بالسعودية في ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت يؤدى برنامجا تأهيليا ولم يشارك فى التدريبات الجماعية حتى الآن، في انتظار أن ينهي المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل حاليا والتي تشتمل على الجري حول الملعب.

أحمد فتوح

نفس الأمر بالنسبة لأحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، والذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد الكونغو، حيث اشتكى من الإصابة بنهاية الشوط الأول ليتم استبداله بين الشوطين، ويشارك بدلا منه محمد حمدي، ويخضع اللاعب في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الزمالك.