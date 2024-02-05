شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك ونجومه السابقون يحضرون مؤتمر تقديم جوميز والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الزمالك لتقديم الجهاز الفني الجديد، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز والصفقات الجديدة، حضور جميع أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، وعدد من الرموز فى مقدمتهم أحمد حسام ميدو.

وأعلن مسئولو نادى الزمالك رسمياً التعاقد مع 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوى، بخلاف إعلان التعاقد مع البرتغالى جوميز مديراً فنياً للفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من المؤتمر الصحفى الذى سيعقد مساء اليوم، لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، وكذلك الصفقات التي أبرمها النادى خلال الأيام الماضية.

ويأتي التعاقد مع صفقات جديدة فى إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

وهناك عدد من اللاعبين نجح الزمالك في قيدهم باتحاد الكرة بعد فتح سيتسم القيد لنادى الزمالك خلال الساعات الماضية وهم: عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، بالإضافة لعودة سيف فاروق جعفر.