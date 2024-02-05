تصنيف المضرب: لا تغيير عند الرجال وأوستابنكو الى المركز 11 عند السيدات

الرياص - اسماء السيد - باريس: لم يشهد تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) الصادر الإثنين أي تغيير في نادي العشرين الأوائل، فيما صعدت اللاتفية يلينا أوستابنكو مركزاً في تصنيف المحترفات (دبليو تي أيه) لتصبح حادية عشرة نتيجة تتويجها الأحد بلقب دورة لينتس النمسوية.

وبسبب غياب الكبار عن دورة مونبلييه (250 نقطة) التي أقيمت الأسبوع الماضي وتوج بلقبها الكازخستاني ألكسندر بوبليك بفوزه الأحد في النهائي على الكرواتي بورنا تشوريتش الذي أطاح الدنماركي هولغر رونه السادس عالمياً من نصف النهائي، لم يطرأ أي تعديل بين العشرين الأوائل وبقي ديوكوفيتش متصدراً بفارق 600 نقطة عن ملاحقه الإسباني كارلوس ألكاراس.

وكان الفارق بين اللاعبين 2200 نقطة قبل بطولة أستراليا المفتوحة، لكن بخروج ديوكوفيتش من نصف النهائي في ملبورن أمام الإيطالي يانيك سينر وتنازله عن اللقب، خسر الصربي 1200 نقطة في تصنيف الإثنين الماضي فيما كسب ألكاراس 400 نقطة بعد وصوله الى ربع النهائي لأول مرة في أستراليا.

ونتيجة فوزه بلقب دورة مونبلييه، صعد بوبليك أربعة مراكز وبات الثالث والعشرين، فيما صعد وصيفه تشوريتش ستة مراكز وبات الحادي والثلاثين.

وعند السيدات وبعد إحرازها لقب دورة لينتس الذي كان الثاني لها هذا الموسم، صعدت أوستابنكو مركزاً واحداً الى الحادي عشر في تصنيف لم يشهد أي تغيير في نادي العشر الأوليات حيث بقت البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة بفارق 865 نقطة عن البيلاروسية أرينا سابالينكا المتوجة بطلة لأستراليا المفتوحة للعام الثاني توالياً.

وأحرزت أوستابنكو اللقب الثاني في 2024 بفوزها في النهائي على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا.

وسبق للاتفية أن أحرزت الشهر الماضي لقب دورة أديلايد الأسترالية حين تخطت ألكسندروفا بالذات في نصف النهائي، قبل أن تفوز في النهائي على الروسية الأخرى داريا كاساتكينا.

ورفعت اللاتفية رصيدها الى 13 انتصاراً منذ بداية الموسم مقابل هزيمتين، محققة لقبين في عام واحد للمرة الثانية فقط في مسيرتها بعد 2017 حين توجت ببطولة رولان غاروس الفرنسية ودورة سيول.

وكوفئت ألكسندروفا على وصولها الى نهائي الدورة النمسوية للمرة الثانية (الأولى عام 2018)، بصعودها مركزين لتصبح التاسعة عشرة، فيما تراجعت كل من الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والفرنسية كارولينا غارسيا مركزاً، لتصبحا العشرين والحادية والعشرين توالياً.

تصنيف العشرة الأوائل لدى الرجال:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 9855 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 9255

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 8765

4. يانيك سينر (إيطاليا) 8310

5. أندري روبليف (روسيا) 5050

6. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5030

7. هولغر رونه (الدنمارك) 3775

8. هوبرت هوركاش (بولندا) 3540

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3195

10. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 3025

تصنيف العشر الأوليات لدى السيدات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 9770 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8905

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7200

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5705

5. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5688

6. أنس جابر (تونس) 4076

7. تشينوين جنغ (الصين) 3950

8. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3846

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3710