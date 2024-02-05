أول حكمة عربية تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية .. من هى الحسناء المغربية ذات الشخصية القوية بشرى كربوبي ؟

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت الحكمة المغربية بشرى كربوبي كتابة تاريخها الخاص مع كرة القدم العربية التي اقتحمت ساحتها بقوة خلال السنوات الأخيرة.

وكانت بشرى كربوبي دخلت تاريخ الكرة المغربية للمرة الأولى في 10 أكتوبر 2020، عندما أدارت مباراة المغرب التطواني ضد أولمبيك خريبكة في الجولة الأخيرة من الدوري المغربي.

وأصبحت بشرى كربوبي حينها أول حكمة تدير مباراة في الدوري المغربي على مر تاريخه، بعدما أثبتت أنها من أفضل الحكمات على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية.

وباتت كربوبي أول حكمة تشارك في إدارة نهائي كأس الأمم الأفريقية للكبار، حيث تم اختيارها لتكون حكمة مساعدة لتقنية الفيديو (فار)، خلال مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ولم تكتف الحكمة المغربية بذلك، حيث قررت أن تواصل اقتحام تاريخ الكرة العربية، بعدما تم تعيينها لإدارة مباراة الجيش الملكي والمغرب التطواني المرتقبة، في نهائي كأس العرش المغربي.

وأول حكمة تدير مباراة نهائية في تاريخ الكرة العربية، لتمثل إضافة جديدة في تاريخ المرأة العربية في ملاعب كرة القدم.

تبلغ بشرى كربوبي من العمر 36 عاما، وتعمل في الأساس كشرطية مغربية، وحصلت على الشارة الدولية كحكمة كرة قدم عام 2016.

وكانت مسيرة كربوبي بدأت مع التحكيم في عام 2001، حيث برز شغفها في ذلك المجال منذ طفولتها، ليتم تكليفها بإدارة مباريات في دوريات الفئات السنية المختلفة.

وأصبحت بشرى حكمة مغربية معتمدة في عام 2008، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما فقط، بعدما أثبتت بصمتها وشخصيتها في مجال التحكيم.

وبعد اعتمادها كحكمة دولية في 2016، شاركت بشرى كربوبي في نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات التي احتضنتها غانا 2018، في أول ظهور لها في بطولة دولية كبرى.

وفي أمم أفريقيا 2022 التي أقيمت في الكاميرون، أصبحت بشرى كربوبي أول حكمة عربية تشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكبار، حيث أسهمت مع مواطنتها فتيحة جرمومي في إدارة عدة مباريات بمهارة واقتدار.

وكتب نهائي أمم أفريقيا 2022 بين مصر والسنغال، والذي انتهى بفوز أسود التيرانجا بركلات الترجيح، سطرا جديدا في كتاب تاريخ بشرى، بعدما أصبحت أول امرأة تشارك في إدارة مباراة نهائية بالبطولة، عقب اختيارها ضمن طاقم الفار، ونالت إشادة خاصة من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).