مهاب ياسر والجندي على رأس قائمة منتخب مصر لـ السلة استعدادًا لـ تصفيات إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة "رجال"، بقيادة المدرب "هنريك رودل"، قائمة الفراعن استعدادًا لتصفيات إفريقيا، والبطولة الدولية بـ قطر.

وسيخوض منتخب الفراعنة لكرة السلة البطولة الدولية الودية بقطر في الفترة من 15 إلى 18 فبراير المقبل، والتي ستكون على صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

فيما تقرر أن تستضيف مصر المرحلة الأول من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 لكرة السلة، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 فبراير المقبل، والتي تشهدها صالة حسن مصطفى.

ومن المقرر أن تشهد البطولة الدولية الودية بقطر مشاركة كل من؛ البحرين ومصر والسعودية وإفريقيا الوسطى والأردن، بالإضافة لـ قطر البلد المستضيف للبطولة.

قائمة منتخب مصر لكرة السلة

جاءت قائمة منتخب مصر لكرة السلة؛ كالتالي:

هيثم كمال، عمرو الجندي، إيهاب أمين، أحمد عادل، أحمد ياسر ريحان، أنس أسامة، باتريك يوسف.

بجانب؛ خالد عبد الناصر، سيف قيدار، عمر طارق، كريم حاتم، مروان سرحان، معاذ أيمن، مهااب ياسر، يوسف رفعت، يوسف شحاته، يوسف شوشة.