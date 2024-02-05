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إنبي يشارك في دورة الألعاب العربية لسيدات تنس الطاولة بالشارقة

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ياسر رشاد - القاهرة - توجهت بعثة نادي إنبي لتنس الطاولة "سيدات" لدولة الإمارات الشقيقة ، وذلك للمشاركة في منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة إبراهيم، نهى يسري، وفاطمة علاء“.

ويشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه“.

وحددت اللجنة المنظمة موعد الإجتماعات الفنية للعبة تنس الطاولة يوم 5 فبراير .

 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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