شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية على صعيد دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

وشهد هذا الدور فوز كل من الأهلى على أصحاب الجياد 3/0 والزمالك على هليوبوليس بنتيجة 3/0 الشمس على دلفى 3/1 ليتأهلن إلى ربع النهائى، كما فاز الصيد على القاهرة 3/0.

وشهدت مسابقات السيدات فترة توقف لإرتباط المنتخب بالتصفيات الأفريقية، حيث حقق منتخب سيدات الكرة الطائرة الفوز على كينيا فى مواجهتين مؤخرًا لحضد ذهبية منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، ليتأهل للدورة الأفريقية مارس 2024 بأكرا.

كما شهد دورة الرجال أيضا فترة توقف قبل العودة السبت الماضى ، لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.