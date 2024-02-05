شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحضر المؤتمر الصحفي لتقديم صفقات الزمالك الجديدة ويجتمع بجوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد شيكابالا، قائد الزمالك، فى المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز والصفقات الجديدة، والمقام حاليا في مقر النادي بميت عقبة، كما عقد جلسة مع المدير الفني الجديد قبل انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي.

ويشهد المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الزمالك لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز والصفقات الجديدة حضور جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وعدد من الرموز وفى مقدمتهم أحمد حسام ميدو.

وأعلن مسئولو نادى الزمالك رسمياً التعاقد مع 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوى، بخلاف إعلان التعاقد مع البرتغالى جوميز مديراً فنياً للفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من المؤتمر الصحفى الذى سيعقد مساء اليوم، لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، وكذلك الصفقات التي أبرمها النادى خلال الأيام الماضية.

ويأتي التعاقد مع صفقات جديدة فى إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

وهناك عدد من اللاعبين نجح الزمالك في قيدهم باتحاد الكرة بعد فتح سيتسم القيد لنادى الزمالك خلال الساعات الماضية وهم: عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، بالإضافة لعودة سيف فاروق جعفر.