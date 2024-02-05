شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقنع حمدى النقاز بالتراجع عن شكوى الإسماعيلى والعودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلي، في إقناع التونسي حمدى النقاز الظهير الأيمن للدراويش بالتراجع عن شكوى القلعة الصفراء لدى الاتحاد الدولي الفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة.

ومنح إيهاب جلال لاعبه وعدا بالحصول على مستحقاته المتأخرة، مما دفع حمدى النقاز للعودة لتدريبات الإسماعيلي.

وحرص النقاز طوال أزمته مع النادى على التدريب منفرداً في جيم بالإسماعيلية؛ للحفاظ على جاهزيته البدنية إبان رفضه العودة لتدريبات الفريق الأصفر إلا بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة الصفراء.

وكشف مصدر مقرب من حمدى النقاز أن اللاعب لم يحصل على أي مستحقات من الإسماعيلى بخلاف الحصول على مقدم تعاقد الموسم الماضى، رغم أن النقاز وافق على تخفيض قيمة تعاقده مع الدراويش للنصف بسبب الأزمة المالية للنادى، ولكنه اشترط الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لتفعيل اتفافية تخفيض العقد وهو ما لم يحدث.

وفي وقت سابق وقبل تدخل إيهاب جلال رفض النقاز عرض مسئولي ناديه الحصول على مليون جنيه كجزء من مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى، مشدداً على ضرورة حصوله على مستحقاته المالية كاملة، ورفض حمدى النقاز لعودة للتدريبات الجماعية لفريقه عقب غيابه عن التدريبات، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من قائمة مباراة سيراميكا بكأس الرابطة، ورهن حمدى النقاز العودة لتدريبات الإسماعيلى بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والمقدرة بـ10 ملايين جنيه قبل أن يوافق على مقترح إيهاب جلال.