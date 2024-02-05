شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للاسكواش يشيد بفيروز أبو الخير: حققت إنجازا غاب 4 سنوات عن الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الدولي للاسكواش بالبطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير، وذلك بعدما تقدمت صاحبة الـ17 عاماً 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للسيدات الصادر صباح اليوم الإثنين، لتحتل التصنيف رقم 19 على العالم وتقتحم قائمة التوب 20.

وأكد اتحاد الاسكواش أن البطلة الصاعدة حققت إنجازاً غائباً عن الفراعنة منذ 4 سنوات، بتواجد 4 لاعبات من مصر في قائمة توب 20، وهن: سلمى هاني المصنفة رقم 11، البطلة الصاعدة أمينة عرفي صاحبة الـ16 عاماً والمصنفة رقم 13، فريدة محمد المصنفة رقم 17، وأخيراً فيروز أبو الخير المصنفة رقم 19.

وكانت فيروز أبو الخير قد توجت مؤخراً ببطولة بريطانيا لناشئات الاسكواش، كما شاركت في بطولة جي بي مورجان التي أقيمت خلال الشهر الماضي بأمريكا كواحدة من أكبر البطولات في اللعبة، ووصلت حتى الدور ربع النهائي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ36 على التوالي ورقم 194 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها.