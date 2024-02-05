شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات الطلائع والراحلين قبل غلق باب القيد الشتوى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل مجلس إدارة اتحاد الكرة غداً الثلاثاء الستار على باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الماضى، ويستمر حتى غد الموافق 6 فبراير عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى أخر يوم للقيد الأربعاء الماضى وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز يوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية يوم الخميس 8 فبريار بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثالث والرابع.. ينتهى القيد للأندية يوم الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

ونجح نادى طلائع الجيش فى دعمه صفوفه بجانب موافقته على رحيل بعض اللاعبين وهو مانرصده فى السطور التالية..