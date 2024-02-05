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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات الطلائع والراحلين قبل غلق باب القيد الشتوى غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسدل مجلس إدارة اتحاد الكرة غداً الثلاثاء الستار على باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الماضى، ويستمر حتى غد الموافق 6 فبراير عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية.
وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى أخر يوم للقيد الأربعاء الماضى وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.
وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز يوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية يوم الخميس 8 فبريار بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثالث والرابع.. ينتهى القيد للأندية يوم الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.
ونجح نادى طلائع الجيش فى دعمه صفوفه بجانب موافقته على رحيل بعض اللاعبين وهو مانرصده فى السطور التالية..
ووقع اللاعب بناء علي رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع وفي حضور اللواء ايمن المصري المشرف العام علي الكرة واللواء علاء السعدنى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري وامير المراكبيي وكيل أعمال اللاعب
نجح نادى طلائع الجيش في الحصول علي خدمات محمد عبد السلام مدافع مودرن فيوتشر علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم لتدعيم خط الدفاع.
محمد عبد السلام
ووقع اللاعب بناء علي رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع وفي حضور اللواء ايمن المصري المشرف العام علي الكرة واللواء علاء السعدنى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري وامير المراكبيي وكيل أعمال اللاعب
الطلائع يستعيد جهود أحمد سمير بعد فسخ تعاقده مع الاهلى الليبى
أعلن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش المعار لصفوف أهلي بني غازى الليبي فسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه وعودته لصفوف الطلائع في فترة الانتقالات الشتوية الحالية
وكشف أحمد سمير عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": في تفاصيل كتيرة ما كنتش حابب أتكلم عنها لكن وجب التوضيح خلافي الوحيد كان مع المدير الفني.
وكان أحمد سمير قد انتقل في بداية الموسم إلي أهلي بني غازي الليبي علي سبيل الإعارة لمدة موسم ولكن بسبب بعض الخلافات مع المدرب أنهي تعاقده مع النادي الليبي وعاد مرة أخرى إلي صفوف طلائع الجيش.
تسلم مسئولو نادي الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع
وشهدت الايام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم اللاعب وحدثت جلسة بين مسئولو القلعة البيضاء ونظراؤهم في الطلائع تم الإتفاق خلالها على إنتقال اللاعب الى الأبيض خلال انتقالات يناير .
محمد فتح الله يوقع عقود إعارته للجندل السعودى
وقع محمد فتح الله، مدافع طلائع الجيش، عقود إعارته لنادى الجندل السعودى لمدة 6 أشهر تنتهى فى 30 يونيو المقبل بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبى.
ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة مدافعه محمد فتح الله للجندل السعودى لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
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