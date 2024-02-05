تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.. هالاند أساسيًا

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره برينتفورد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره برينتفورد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد، على ملعب جي تيك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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ويتواجد هالاند، في التشكيل الأساسي لفريق السيتي للمرة الأولى بعد غياب طويل للإصابة، حيث ظهر في المواجهة السابقة أمام بيرنلي، كبديل.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جفارديول، آكي، دياز، والكر.

الوسط: فودين، ألفاريز، رودري، دي بروين، بيرناردو.

وفي الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:”أورتيجا، ستونز، كوفاسيتش، جریلیش، دوكو، أكانجي، نونيز، بوب، لويس”.