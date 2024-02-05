صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي.. الأبيض يتعاقد مع 10 لاعبين

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد بشكل رسمي، مع 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

وعقد مجلس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين لتقديم الصفقات الجديدة لجميع الفرق الرياضية المختلفة والأجهزة الفنية الجديدة.

وتواجد نجوم من رموز الزمالك القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الكروي الأول، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.

صفقات الزمالك الشتوية

وتعاقد الزمالك مع كل من، الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا ومهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، وزياد كمال لاعب فريق إنبي.

كما تعاقد نادي الزمالك مع الفلسطيني ياسر حمد، ومحمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش وسيف جعفر لاعب فريق بيراميدز.

وضم الأبيض أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز.

وتعاقد الزمالك مع البرتغالي جوزيه جوميز مديراً فنياً لقيادة القلعة البيضاء لمدة موسم نصف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.