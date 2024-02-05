هشام نصر: جماهير الزمالك لا تقبل بالمركز الثاني.. ونحن أكبر قلعة رياضية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك إن ناديه أكبر قلعة رياضية في مصر والجماهير لا تقبل بالمركز الثاني.

وشدد في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات، على أن انكار الذات هو شعار مجلس الإدارة لحل الأزمات، واستعادة مكانة الزمالك من جديد.

وأضاف هشام نصر: "كرة القدم هي واجهة النادي، وتم العمل على حل كافة أزمات الكرة بجانب تدعيم الألعاب الأخرى، خاصة وأن النادي خسر من قبل قاعدة ناشئين كبيرة في كل الألعاب".

وتابع: "نحرص على التعاقد مع لاعبين صغار السن في كافة الألعاب لبناء أجيال قوية، وسنعلن عن كل الأمور التي تم إنجازها خلال الـ100 يوم الماضية".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.