"أرقى ناد في مصر".. حسين لبيب يتعهد باسترداد حقوق كل من تعرض للظلم في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تعهد حسين لبيب في المؤتمر الصحفي لتقديم صفقات الزمالك الجديدة، باسترداد حقوق كل من تعرض للظلم في الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال حسين لبيب في مؤتمر تقديم صفقات الزمالك: "أنهينا العديد من الأزمات في الزمالك، بداية من رفع الحجز عن أرصدة النادي الزمالك ورفع القيد عن فريق كرة القدم بالنادي، وتجديد عقد أحمد فتوح".

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى جميع الأجهزة الفنية واللاعبين السابقين في جميع الألعاب على ما قدموه خلال الفترة الماضية".

وواصل: "سعداء جدًا بانضمام هذه المجموعة من النجوم، وتكوين قاعدة رياضية في كافة الألعاب للمنافسة على جميع البطولات، وتم التعاقدات مع أكثر من 70 لاعبا في جميع الألعاب".

واختتم رئيس الزمالك: "تعهدت منذ ترشحي للانتخابات بتغيير الصورة الذهنية للنادي لأنه أرقى ناد في مصر، واسترداد حقوق كل من تعرض للظلم في النادي".

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا من أجل تقديم الصفقات الجديدة في كافة الألعاب والفئات العمرية، والأجهزة الفنية الجديدة، بحضور شيكابالا وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الأبيض والعديد من رموز النادي.

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