"خلال إعلان الصفقات".. مدرب الزمالك الجديد يقدم وعدًا لمجلس الإدارة والجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك الجديد سعادته لقيادة فريق الزمالك، مؤكدا على المجهود الكبير الذي بذله مجلس إدارة النادي خلال الـ100 يوم الماضية.

وقال جوميز: "سعيد جدا لتولي قيادة فريق مثل الزمالك، وأتمنى الفترة المقبلة مع اللاعبين إسعاد جماهير نادي الزمالك".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك بذل مجهود كبير خلال الـ 100 يوم الماضية".

وواصل: "أعد مجلس الإدارة وجماهير نادي الزمالك برفع الطموح وإسعادهم، وأمامنا طريق كبير وصعب الفترة المقبلة".

واختتم: "نمتلك لاعبين وكوادر كبيرة، لكن نحتاج "التاتش" الأخير، وسأعمل على ظهور إمكانات جميع اللاعبين للفوز بالبطولات".

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