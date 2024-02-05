"خلال إعلان الصفقات".. مدرب الزمالك الجديد يقدم وعدًا لمجلس الإدارة والجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك الجديد سعادته لقيادة فريق الزمالك، مؤكدا على المجهود الكبير الذي بذله مجلس إدارة النادي خلال الـ100 يوم الماضية.
وقال جوميز: "سعيد جدا لتولي قيادة فريق مثل الزمالك، وأتمنى الفترة المقبلة مع اللاعبين إسعاد جماهير نادي الزمالك".
وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك بذل مجهود كبير خلال الـ 100 يوم الماضية".
وواصل: "أعد مجلس الإدارة وجماهير نادي الزمالك برفع الطموح وإسعادهم، وأمامنا طريق كبير وصعب الفترة المقبلة".
واختتم: "نمتلك لاعبين وكوادر كبيرة، لكن نحتاج "التاتش" الأخير، وسأعمل على ظهور إمكانات جميع اللاعبين للفوز بالبطولات".
اقرأ أيضًا:
"أرقى ناد في مصر".. حسين لبيب يتعهد باسترداد حقوق كل من تعرض للظلم في الزمالك
"أتمنى من الجميع تفهم موقفي".. سيف فاروق جعفر يعتذر لجمهور الزمالك