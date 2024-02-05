"بعد وفاته".. الأهلي يقرر تكريم العامري فاروق بهذه الطريقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه اليوم تكريم وتأبين نائب رئيس النادي ووزير الرياضة السابق الراحل العامري فاروق.

وكشف النادي الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: " إنه سوف يتم تكريم وتأبين فقيد الأهلي والرياضة المصرية العامري فاروق الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي".

وأضاف الأهلي في بيانه: "يأتي ذلك التأبين تقديراً من المجلس لما قدمه الفقيد لوطنه وللنادي وللرياضة المصرية، واعترافاً بحجم إخلاصه الكبير مع النادي طوال السنوات الماضية".

وأكد النادي في بيانه: "إن المجلس حرص في بداية الاجتماع على الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيد، كما أشاد رئيس النادي محمود الخطيب، بدور الراحل الكبير داخل النادي والرياضة المصرية، وأنه كان نموذجاً للمسئولية والحرص على مصلحة الوطن".