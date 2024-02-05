شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تقديم نادى الزمالك صفقاته الجديدة فى مؤتمر صحفى موسع، بجانب فوز الأهلى على سموحة وديا.

الزمالك يعلن 3 صفقات جديدة فى كرة الطائرة.. تعرف عليها

أعلن نادي الزمالك عن تدعيم فرق الكرة الطائرة بالنادي بثلاث صفقات جديدة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة.

حسين لبيب: نجحنا فى حل أزمتى القيد والبنوك.. وأشكر جماهير الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه يتقدم بخالص شكره لجماهير النادي الوفية على دعمها للنادي خلال الشهور الماضية، كما يشكر أعضاء الجمعية العمومية على دورهم.

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين للخضوع لمعايشة خارجية

يفاضل اتحاد الكرة بين 3 مدربين لعمل فترة معايشة خارجية، وهم وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، وعلي ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، ومحمد شوقى مدرب منتخب مصر السابق، وذلك ضمن خطط اتحاد الكرة للارتقاء بالمدرب الوطنى فى المرحلة المقبلة.

أعلنت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التى قضاها فى مهمة تدريب فريق بيراميدز. وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق.

فاز الأهلي على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم باستاد السلام، تقدم حسام حسن لسموحة، ونجح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي فى إدراك التعادل، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز لفريقه فى الشوط الثاني.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة ضم طارق السيد نجم الزمالك السابق أو شريف عبد الفضيل نجم الأهلى السابق للجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول الذى سيتم تشكيله خلال المرحلة المقبلة. استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على إلغاء منصب مدير المنتخب والاكتفاء بمدير إدارى للفريق خلال الفترة المقبلة. الأهلي يتواصل مع أليو ديانج لتحديد موعد عودته بعد خروج مالى من أمم أفريقيا تواصل الجهاز الإداري بالنادى الأهلى مع المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق، لتحديد موعد عودته للقاهرة للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده. الزمالك يصرف دفعة مستحقات للاعبين اليوم من صفقة أسامة فيصل قرر مسئولو نادى الزمالك استغلال القيمة المالية التى حصل عليها النادى من بيع أسامة فيصل للبنك الأهلى فى سداد دفعة من مستحقات اللاعبين اليوم.