شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يهزمن أصحاب الجياد 3 - 0 ويتأهلن لربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.
أقيمت المباراة على صالة أبو الهول بالإسكندرية، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبات، حيث انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.
حسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-11، ثم استمر تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-21، قبل أن ينهي الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-8.
وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» بفضل الاستقبال المتقن والإرسال والإعداد المميز وحائط الصد القوي، ليحقق الفوز ويواصل مشواره نحو التتويج بلقب كأس مصر.
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