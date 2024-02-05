شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يهزمن أصحاب الجياد 3 - 0 ويتأهلن لربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة ‏‏3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.

أقيمت المباراة على صالة أبو الهول بالإسكندرية، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبات، حيث انتهت المباراة ‏بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد‎.‎

حسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-11، ثم استمر تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-21، قبل أن ينهي ‏الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-8.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» بفضل الاستقبال المتقن والإرسال والإعداد المميز وحائط الصد القوي، ليحقق الفوز ويواصل مشواره نحو التتويج بلقب كأس مصر.