شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل ويستعرض ملف إنشاءات فرع زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.

ووافق المجلس خلال اجتماعه على البدء في مشروع تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وذلك وفق أفضل الخامات والمعايير العالمية لخدمة فرق النادي المختلفة.

واستدعى المجلس المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، للوقوف على آخر المستجدات في ملف الإنشاءات الحالية بفرع النادي بالشيخ زايد، ومتابعة تنفيذ مشروع حمام السباحة الجديد، بعد استلام الشركة المنفذة للأرض وبدء أعمال الحفر.

كما أكد المجلس افتتاح المسجد الجديد بفرع زايد، لاستقبال المصلين في شهر رمضان المقبل.

واستعرض المجلس مع المستشار الهندسي المخطط العام للربط بين جميع المناطق بفرع زايد والمشروعات التي تم افتتاحها في الفترة السابقة، ومنها ملاعب كرة القدم والبادل وأماكن انتظار السيارات، وتسهيل انتقال الأعضاء بين هذه الأماكن نظرًا لكبر مساحة النادي.

كما ناقش المجلس ملف إنشاء «الجيم» الجديد بفرع زايد، والتحديات التي تواجه الانتهاء من المشروع، نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية وصعوبة توريد بعض الأجهزة نظرًا لصعوبة الاستيراد.