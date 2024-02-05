شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتى كورنسلاف جوريتش مديرا فنيا لبيراميدز خلفا لباتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو بيراميدز مع الكرواتى كورنسلاف جوريتش لتدريب الفريق خلفا للبرتغالى باتشيكو، الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى 3 / 1 في دور الثمانية لكأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني الجديد لبيراميدز أحدى أيام الأربعاء أو الخميس المقبلين من أجل توقيع العقود وقيادة الفريق في المران بعد الاتفاق على كل الخطوط العريضة للعقد خلال اليومين الماضيين.

ويتمتع كورنسلاف جوريتش بسيرة ذاتية جيدة، حيث قام بتدريب منتخب السعودية في كأس الخليج الأخيرة التي أقيمت بالكويت، كما قاد النصر السعودى في بداية الموسم الحالي، بالإضافة إلى أنه عمل مدربا مساعدا للمنتخب الكرواتى.