شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصفقات الجديدة والراحلين فى الإسماعيلى قبل غلق باب القيد الشتوى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة غداً الثلاثاء باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الماضى، عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز يوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية يوم الخميس 8 فبريار بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثالث والرابع.. ينتهى القيد للأندية يوم الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

ونجح مجلس الإسماعيلي في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف، سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة إلى أتعاب المحامين الأجانب. وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

ونجح النادى الإسماعيلى فى تقديم موسم انتقالات مميز سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو على صعيد الراحلين عن صفوف القلعة الصفراء وهو ما نرصده فى السطور التالية:

6 صفقات فى صفوف الاسماعيلى

أعلن الإسماعيلي تعاقده مع 6 صفقات هى: أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى، وأنهى اجراءات انتقال الثنائى على الملوانى لاعب بور فؤاد وحاتم سكر لاعب الزمالك.

ويأمل الإسماعيلي أن تساهم الصفقات الجديدة في تعزيز أداء الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات المقبلة.

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال 3 مباريات قوية خلال شهر فبراير الجاري ستكون البداية مع سيراميكا فى 15 فبراير، ثم يلاقى الزمالك فى 19 فبراير، ويختتم مبارياته بمواجهة الجونة فى 26 من الشهر الجاري، وذلك خلال منافسات الدوري المصري.