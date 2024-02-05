إعلان القائمة النهائية لمنتخب الشاطئية فى كأس العالم بالإمارات

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفى على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.