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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة النهائية لمنتخب الشاطئية فى كأس العالم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير الجارى.
وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفى على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات، إيطاليا وأمريكا.
القائمة النهائية
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