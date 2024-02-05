كواليس موافقة الزمالك على بيع أسامه فيصل إلى البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سبب موافقة نادي الزمالك على بيع أسامه فيصل مهاجم الفريق المعار إلى البنك الأهلي، بشكل نهائي بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مسؤولو نادي الزمالك فوجئوا بانتهاء عقد فيصل بنهاية إعارته في نهاية الموسم الجاري، وبالتالي تم الموافقة على رحيله في يناير والاستفادة من ورائه ماديًا بدلًا من رحيله مجانًا".

وفي سياق متصل قدم مجلس إدارة الزمالك الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقدم الصفقات الجديدة في كافة الألعاب.

وتعاقد الزمالك مع كل من، الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا و مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش و سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.