مصدر: طاقم تحكيم مصري لمباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب نيجيريا نظيره جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل "7 فبراير 2024"، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مباراة نصف النهائي بين نيجيريا وجنوب إفريقيا يديرها طاقم تحكيم مصري.

وأوضح المصدر أن الحكم المصري أمين عمر يدير اللقاء، ويساعده الثنائي أحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والسوداني محمود إسماعيل حكم رابع، والليبي عطيه عيسي حكم احتياطي.

والجزائري لحلو بن براهم حكما لـ var، والصومالي عمر قرطان AVAR، بالإضافة إلى الحكمة الزامبية ديانا VAR A.

الجدير بالذكر أن المباراة ستبدأ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب السلام

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