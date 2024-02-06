"على رأسهم مابولولو".. أنجولا تكرم لاعبي المنتخب بعد أدائهم في أمم إفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقامت أنجولا حفل من أجل استقبال لاعبي المنتخب الوطني بعد عودتهم من المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2023، بعد إنجاز الوصول إلى دور ربع النهائي.

وأقيم الحفل في عاصمة أنجولا لواندا، على الرغم من الخسارة أمام نيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم بنتيجة 1-0، إلا أن السلطات الأنجولية اعتبرت الوصول إلى هذا الدور إنجازا بجانب أداء الفريق المميز.

وتواجد كريستوفاو مابولولو مهاجم أنجولا ونادي الاتحاد السكندري في الحفل قبل العودة إلى مصر.

وتأهل منتخب أنجولا إلى دور الـ16 متصدرا للمجموعة الرابعة، بعد التعادل مع الجزائر والفوز على موريتانيا وبوركينا فاسو، وتأهلوا إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على ناميبيا بنتيجة 3-0.

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