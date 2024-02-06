شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يهزم أبو قير للأسمدة بثلاثية نظيفة فى ثالث تجاربه الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره أبو قير للأسمدة، بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، بمعسكر مودرن فيوتشر بالإسكندرية، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى.

وسجل ثلاثية مودرن فيوتشر في اللقاء الودي الثالث للفريق كل من: عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف، علي ياسر، بواقع هدف لكل منهم.

وكان مودرن فيوتشر قد دخل معسكرا مغلقا ببرج العرب، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث شهد المعسكر انتظام جميع الصفقات الجديدة، وفي مقدمتهم: الكاميروني أرنولد ايبا وأحمد كباكا ومحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وعمر وائل وعبد الله محمد وعلي ياسر وعمرو السيسي.

وخاض مودرن فيوتشر مباراتين وديتين قبل مواجهة أبو قير خلال معسكر برج العرب، حيث فاز في اللقاء الأول على فريق دلفي بثلاثية نظيفة، سجل خلالها أحمد عاطف هدفبن، وعمر وائل الوافد الجديد إلى الفريق هدف واحد.

وفي الودية الثانية أمام مدينة نصر، فاز مودرن فيوتشر برباعية نظيفة، سجلها مروان محسن، أحمد عاطف، كجالي درامي، والكاميروني أرنولد ايبا الوافد الجديد إلى الفريق.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.