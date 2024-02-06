أمين عمر حكما لمباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا فى قبل نهائى أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي، المصري أمين عمر، لإدارة مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا بالدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

يضم الطاقم أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، ومحمود اسماعيل حكم رابع، ولحلو براهيم الجزائري حكم فار.

وتقام مباراة نيجيريا و جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب السلام بمدينة بواكى في كوت ديفوار.

تنطلق مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بقمة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على ملعب السلام بمدينة بواكى في كوت ديفوار.

موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا



تقام مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.

نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

تعتبر نيجيريا هي المنتخب الأكثر خبرة، وللمرة السادسة عشرة في تاريخهم، سيشارك النيجيريون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، وسيكون لديهم هدف واحد فقط في الاعتبار: التأهل إلى النهائي.. ووصلت نيجيريا مع وضع المرشح الأوفر حظًا للفوز في النهائيات مع أسطولها الهجومي، وواجهت صعوبة في البداية، تماما مثل دخولها في المنافسة بعد التعادل أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1.

وإذا كان بإمكان نيجيريا الاعتماد على هجومها، فإن دفاعها في النهاية هو الفعال من خلال استقباله هدفا واحدا حتى الآن.

وتمكن أشبال المدرب، جوزيه بيسيرو، من الوصول إلى نصف النهائي من دون أن يلعبوا الوقت الإضافي، وهم الوحيدون الذين فعلوا ذلك في النسخة الحالية من المنافسة.

نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

عاد منتخب "بافانا بافانا" إلى القمة، فخلال 24 عامًا لم تصل فيها جنوب أفريقيا إلى نصف النهائي في كأس أمم أفريقيا، وحقق أشبال المدرب، هوجو بروس، الاستثناء في كوت ديفوار، وتمكنوا من إقصاء منتخب المغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، ثم تأهلوا على حساب منتخب الرأس الأخضر المتألق، الأمر الذي سيعطيهم حافزا في المربع الذهبي عندما يواجهون نيجيريا.

وخسرت جنوب أفريقيا في آخر ظهور لها في نصف النهائي، أمام نيجيريا بنتيجة 2-0 في عام 2000.