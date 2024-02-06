شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مروان النايب مسئولا عن التعاقدات بالأهلى وأمير توفيق مديرا لشركة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، تعيين مروان النايب مديرا للجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، بدلا من أمير توفيق، على أن يتولى أمير توفيق منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة.

وقال القيعي في تصريحات لقناة الأهلي، إنه وقت تعيين أمير توفيق في شركة الكرة للأهلي كانت الرغبة تعيينه في منصب المدير التنفيذي للشركة، لكنه وقتها لم يكن اكتسب الخبرات الكافية، ولذلك تم تعيينه كمدير للتعاقدات وقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة والآن أصبح على دراية كاملة بأعمال الشركة.

وأضاف: "تم تخيير أمير توفيق بين تولي منصب واحد بين مدير التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الكرة، وهو اختار المدير التنفيذي؛ لأنه بالتأكيد يريد تقلد منصب أعلى ولن يستمر دائما في منصب مدير التعاقدات".

وتابع: "أمير توفيق حاليا هو المدير التنفيذي ومن مسؤوليته إدارة التعاقدات ولجنة الكشافة والإدارة التجارية والتسويق، وغيرها من الإدارات هو المسؤول عنها".

واختتم القيعي تصريحاته قائلا: "استغرقنا وقتا للبحث عمن يتولى منصب مدير التعاقدات، حتى قام أحد أعضاء مجلس الإدارة واستفسر عن أنه من الشروط أن يكون لاعب كرة سابق، ولكن لم يشغلنا أن يكون لاعبا سابقا، ولكن كنا نبحث عن شخص به صفات ومهارات خاصة تتيح له تولي هذا المنصب ويهتم بالسرية المطلقة، وتم الاستقرار على تعيين مروان النايب".