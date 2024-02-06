أوسيمين يربك حسابات منتخب نيجيريا قبل مواجهة جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

أربك فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا حسابات الجهاز الفني قبل مواجهة جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وسيلاقي منتخب نيجيريا نظيره جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، على ملعب السلام بمدينة بواكى في كوت ديفوار.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فيكتور أوسيمين، تخلف عن مرافقة بعثة متنخب نيجيريا المسافرة إلى بواكي لمواجهة جنوب إفريقيا.

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وأوضحت، فيكتور أوسيمين قد يغيب عن مبارة جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بسبب شعوره بآلام في البطن.

وكان منتخب نيجيريا خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز بهدف نظيف على منتخب أنجولا خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا.