فيل فودين يدون 3 أرقام تاريخية بعد الهاتريك أمام برينتفورد

حقق فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، 3 أرقام تاريخية بعد الهاتريك الذي أحرزه في مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ونجح قبل فودين، في قيادة مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على حساب نظيره برينتفورد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل فودين، ثلاثية مانشستر سيتي في الدقائق 45+3، 53، و70، بعدما أحرز نيال موباي، هدف التقدم في المباراة لصالح برينتفورد في الدقيقة 21.

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ووصل فودين، للهاتريك الثاني له في الدوري الإنجليزي، ليتساوى مع إيدين هازارد، ساديو ماني، جاريث بيل، وستيفن جيرارد.

وتمكن نجم مانشستر سيتي من تسجيل أول ثلاثية له منذ 2 أكتوبر 2022، عندما فعل ذلك أمام مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي.

وأصبح فيل فودين، خامس لاعب في تاريخ أكثر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بعد سيرجيو أجويرو (12)، إيرلينج هالاند (5)، رحيم ستيرلينج (5) وكارلوس تيفيز (4)