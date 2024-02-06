شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات الطلائع والراحلين قبل غلق باب القيد الشتوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، الثلاثاء، الستار على باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الماضى، ويستمر حتى اليوم 6 فبراير عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، حرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم، الثلاثاء، 6 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثالث والرابع الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

ونجح نادى طلائع الجيش فى دعمه صفوفه بجانب موافقته على رحيل بعض اللاعبين وهو ما نرصده فى السطور التالية..