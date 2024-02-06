شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بمشاركة 9 لاعبات مصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 9 لاعبات من مصر هن: نوران جوهر، منة حامد، فريدة محمد، هنا معتز، روان العربي، كنزي أيمن، ندى عباس، هيا علي، وندين شاهين.

وجاءت مباريات المصريين في الدور الأول من البطولة كالتالي:

ـ منه حامد وأنا سيرم

ـ هنا معتز والإٍبانية مارثا دومنجيز

ـ هيا علي وكنزي أيمن

ـ ندين شاهين والألمانية ساسكيا بين هارد

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبات فى شهر فبراير، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.