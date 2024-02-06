شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات الأهلي والراحلين قبل غلق باب القيد الشتوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، حرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء. وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم، الثلاثاء، 6 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثالث والرابع الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي أزمة قرار منعه من القيد قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات الشتوية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تلقى مسئولو الأهلي إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادى من القيد بسبب مستحقات لاعبه البرازيلي السابق برونو سافيو. وبعد تلقي الأهلي إخطاراً من فيفا بضرورة حل أزمة سداد مستحقات برونو سافيو أو يتم منعه من القيد، تحرك مسئولو القلعة الحمراء سريعاً بتحويل القيمة المالية المستحقة للاعب، وأخطروا الاتحاد الدولي بالأمر، وبناءً عليه نجح فى حل الأزمة سريعاً وقيد صفقاته الجديدة. وتمكن النادي الأهلي من حل أزمة منعه من القيد بعد التواصل مع برونو سافيو وحل أزمة الجزء المتبقي من تسوية مستحقاته المالية لدى القلعة الحمراء.

ونجح النادى الأهلى فى تقديم موسم انتقالات مميز، سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو على صعيد الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، وهو مانرصده فى السطور التالية..

الأهلي يضم عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا. وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي كمان يتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية.

الأهلي يضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لمدة 4 سنوات ونصف أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف. وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم. وسام أبو على وتعرض وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر الجمعة الماضي، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله. وقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بقيد الفلسطيني وسام أبو علي، المهاجم الجديد، و٦ ناشئين ( حازم جمال - اسلام عبدالله- إبراهيم عبدالحكيم- يوسف عبد الحفيظ- مصطفى أبوالخير - محمد عبدالله) بالقائمة الإفريقية. الأهلي يضم الحارس محمود الزنفلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة الأهلي يضم الحارس محمود الزنفلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تعاقد النادي الاهلىمع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد بعد إصابة محمد الشناوى حارس الاهلى الاساسى بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم. الأهلي يعلن تعاقده مع ثنائي غاني وقيدهما تحت السن وقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي «شيتا» عقدًا مع النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد خضوعهما لفترة اختبار فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء. جاء التعاقد مع الثنائي الغاني في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الأفريقية مبكرًا، والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهما مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًّا. وكان الثنائي قد خضع لفترة معايشة فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن. الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي فسخ النادي الأهلى تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، وذلك بناءً على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام. وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة لينتقل اللاعب لصفوف المصري البورسعيدى.

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