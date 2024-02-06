أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6-2-2024.. المواعيد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم مباريات مهمة، اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بالإضافة إلى مباراتي ريال ماريوكا ضد ريال سوسييداد في كأس ملك إسبانيا وباير ليفركوزن ضد شتوتجارت في كأس ألمانيا.

مواعيد مباريات كأس آسيا 2023

الأردن ضد كوريا الجنوبية- الساعة 5 مساء – على قناة Alkass EXTRA One HD

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال ماريوكا ضد ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء- على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ساوثهامتون ضد واتفورد – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

سوشو ضد رين -الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

جالاتا سراي ضد بانديرماسبور- الساعة 7:45 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش ضد المصري- الساعة 4:30 مساء- أون تايم سبورت

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا- الساعة 7:30 مساء-أون تايم سبورت.