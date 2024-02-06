ترتيب مجموعة الأهلي بأبطال أفريقيا قبل انطلاق الجولة الرابعة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره وشباب بلوزداد الجزائري مساء يوم 16 من شهر فبراير الجاري بدولة الجزائر لحساب منافسات الجوله الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويأتي الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط يليه فريق يانج افريكانز التنزاني وصيفا بالرصيد ذاته بينما ياتي شباب بلوزداد ثالثا في الترتيب برصيد اربع نقاط وهو نفس رصيد ميدياما الغاني الذي ياتي رابعا واخيرا في المجموعة.

واستهل الاهلي مشواره في البطولة بتحقيق الانتصار على نظيره ميدياما الغاني بالقاهرة ثم تعادلا في دولة تنزانيا امام يانج افريكانز بثنائية لكل منهما واخيرا تعادلا سلبيا على ملعب برج العرب بالاسكندرية امام شباب بلوزداد بطل الجزائر.

تفاصيل اجتماع مجلس الأهلي الأخير..

واستعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عددا من الملفات الخاصة بالجانب الهندسي على هامش اجتماع المجلس الساعات الأخيرة بمقر الجزيرة، للوقوف ايضا على العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.

كما أكد المجلس افتتاح المسجد الجديد بفرع زايد، لاستقبال المصلين في شهر رمضان المقبل.

واستعرض المجلس مع المستشار الهندسي المخطط العام للربط بين جميع المناطق بفرع زايد والمشروعات التي تم افتتاحها في الفترة السابقة، ومنها ملاعب كرة القدم والبادل وأماكن انتظار السيارات، وتسهيل انتقال الأعضاء بين هذه الأماكن نظرًا لكبر مساحة النادي.