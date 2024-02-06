شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الطلائع وسيراميكا يصطدم بالاتحاد فى نصف نهائي الرابطة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، فى نسختها الثالثة، ويستضيف المصري نظيره طلائع الجيش، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا حامل لقب النسخة الأخيرة.

مع دقات الرابعة والنصف مساءً يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة مثيرة بين فريقي المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، ضمن منافسات نصف النهائي بكأس الرابطة، ويبحث الفريقان عن تأشيرة واحدة للتأهل إلى المباراة النهائية. ويدخل النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، مباراة اليوم، بمعنويات عالية، بعد الفوز في المباراة الماضية بالدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة شهدت تألق الصفقات الجديدة وهو ما طمأن الجهاز الفني للفريق.

وحرص مجلس المصري على تحفيز لاعبيه بالمكافآت لتحفيزهم على التتويج باللقب، ويتسلح علي ماهر بعودة المصابين وفي مقدمتهم فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى تألق الصفقات الجديدة وعلى رأسهم صلاح محسن، والذي سجل وصنع في أول مشاركة له مع الفريق البورسعيدي بالمباراة الماضية.

على الجانب الآخر يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيوني، بعد التأهل من ربع النهائي على حساب الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.