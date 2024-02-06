مدرب المنتخب السابق: مروان النايب طموح وأتوقع نجاحه في منصبه الإداري مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مروان النايب كان يعمل في إدارة التسويق بنادي سيراميكا كليوباترا، وحصل على دراسات في التسويق بانجلترا، وكان متواجدًا مع هيثم شعبان في الفريق، وقررت الإبقاء عليه.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أرى أن مروان مكسب كبير للقلعة الحمراء وهو شاب جيد ولبق وقادر على التحرك بشكل جيد.، مثل خالد عبدالقادر الموجود في شركة الكرة فهو شخص احترافي ومكسب أيضا للشركة".

وأضاف: "مروان النايب شخص نشط وطموح وكان له رأي فني، وتواجد معنا في الجهاز الفني، وكان دائمًا يقوم بإسداء أراء فنية، ومدير التعاقدات لابد أن يكون صاحب شخصية قوية وقادر على التفاوض بشكل جيد".

وواصل: "أمير توفيق كان له دور كبير في الفترة الأخيرة، وسيتولى منصب هام جدا وستكون إدارة التعاقدات وإدارة الاسكاوتنج تحت قيادته، ولا يجوز أن يكون هناك إزداوجية في المناصب، لا أعرف من قام بترشيح مروان لكنه قرار جيد وسينجح بشكل كبير جدا، والأهم هو العمل الجماعي في النادي".