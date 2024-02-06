نجم الزمالك السابق عن مروان النايب : الأهلي يصنع دائما الكوادر الإدارية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أنه لا يعرف مروان النايب الذي تولى منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لكنه من الوارد أن يقدم عملًا كبيرا داخل القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "النادي الأهلي مميز دائمًا يصنع كوادر إدارية جيدة، وأي أزمات يتم التكتم عليها، وهناك اعلام قوي يحافظ على النادي الأهلي واستقراره".

وأضاف: " تعارض كأس العالم للأندية مع أمم إفريقيا قد يجعل لاعبين ترفض المشاركة في البطولة القارية من أجل التواجد في النسخة الأولى من المونديال، خصوصا أن هناك مكافآت مالية مرصودة كبيرة لتحقيق اللقب".

غياب التخطيط..

وأكمل: "لا أحد يعلم مواعيد بطولة الدوري المصري وموعد انتهاء المسابقات، بينما هناك اتحادات تخطط لبطولات آخرى بمشاركة الفرق المصرية".

وأشار إلى أن حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم لا يجب تحميله المسئولية كاملة، رغم الأخطاء التي حدثت مؤخرا، خصوصا في عقد البرتغالي روي فيتوريا، مشيرا إلى أن العقد المبرم للمدرب (كارثي) ولكن جاء بموافقة اتحاد الكرة، وحازم يتحمل جزء من المسئولية.