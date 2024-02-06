شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يصطدم بالاتحاد السكندري فى نصف نهائي كأس الرابطة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السابعة والنصف مساءً، يستضيف استاد الإسكندرية مواجهة مثيرة عندما يحل سيراميكا حامل اللقب عن النسخة الماضية ضيفاً على الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويدخل فريق سيراميكا مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه أيمن الرمادي، مدافعاً عن لقبه على أمل التأهل إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، وكان سيراميكا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز في الدور ربع النهائي على سموحة بثنائية نظيفة.

بينما على الجانب الآخر، يدخل فريق الاتحاد السكندري مواجهة اليوم تحت قيادة مدربه طارق العشري، بعد الفوز في اللقاء الماضي على إنبي بثنائية نظيفة، ويطمح العشري فى الوصول بالفريق السكندري للنهائي، مستغلاً عاملى الأرض والجمهور للوصول إلى منصة التتويج، بعد الجلسة التي عقدها محمد مصيلحي رئيس النادي مع مدرب زعيم الثغر، والتي طالبه خلالها بالتتويج باللقب.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.