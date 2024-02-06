شكرا لقرائتكم خبر عن سباعى الأهلي الدولى ينتظم فى التدريبات اليوم استعداداً لشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون "محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد" فى تدريبات الفريق اليوم، الثلاثاء، عقب الانتهاء من فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة القارية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح السباعي الدولي راحة سلبية عقب العودة إلى القاهرة بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا، أسوة بما حدث مع باقي اللاعبين الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيز اللاعبين الدوليين للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى. وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، ويأتي يانج أفريكانز التنزاني فى المركز الثاني بنفس رصيد الأهلى لكنه خاض 5 مباريات وليس 4 لقاءات مثل الأهلي ثم فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط "بعد خوض 3 مباريات" وأخيرا ميدياما الغانى بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، "بعد خوض 4 مباريات".