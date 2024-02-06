جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير والقنوان الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات على مستوى بطولات كأس الرابطة المصرية وكأس أمم آسيا نرصدها لكم في السطور التالية:

كأس الرابطة المصرية :

طلائع الجيش ضد المصري ..

يستعد فريق طلائع الجيش لخوض مباراة مهمة وقوية ضد المصري لا تحمل القسمة على اثنين، والتي ستجمع بينهما في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب استاد برج العرب، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين المصرية.

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا ..

يفتح استاد الإسكندرية أبوابة لاستقبال مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا والتي ستجمع بين الفريقين لحساب الدور نصف النهائي من الكأس، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس آسيا 2023 ..

الأردن ضد كوريا الجنوبية ..

يخوض منتخب الأردن مباراة صعبة ضد نظيره الكوري الجنوبي مساء اليوم الخميس على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قنوات beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة SSC1 HD بصوت المعلق فارس عوض، وAlkass EXTRA TWO HD بصوت سمير المعيرفي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت عصام عبده.